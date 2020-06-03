Ağrı'daki Yazıcı Sulama Derivasyon Tüneli inşaatında sona doğru

AĞRI (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ağrı'da yapımı devam eden Yazıcı Sulama Derivasyon Tüneli inşaatında sona gelindiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'da mümbit toprakların sulanması ve içme suyu temini ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda önemli noktaya gelindi.

Kentte yapımı devam eden ve Yazıcı Barajı'na su devriye edecek tünel inşaatının tamamlanmasının ardından, Yazıcı Ovası'nda 249 bin 590 dekar arazi sulanabilecek.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tünelin tamamlanmasıyla baraja yılda 69,1 hektometreküp su devriye edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yazıcı barajı, temelden 90 metre yüksekliğinde olup 202 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Yazıcı Barajı ile Ağrı'ya memba kalitesinde yılda 28,3 hektometreküp içme ve kullanma suyu sağlanmakta. Ayrıca Yazıcı Ovası'nda 249 bin 590 dekar arazi sulanacaktır. Yapılacak olan derivasyon ile içme suyu ve sulama suyuna katkı sağlanacaktır. İş kapsamında 896 metre kazı destekleme, 1046 metre beton kaplama işleri, enjeksiyon ve 92 metre duvarlı anakanal imalatı tamamlandı. 652 metre kazı destekleme, 682 metre beton kaplama işleri, enjeksiyon ile 100 metre duvarlı anakanal imalatı yapılacak."