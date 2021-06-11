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Aktüel Ağrı'da traktör devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Ağrı'da traktör devrildi: 4 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devrilen traktör ve römorkunda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:10:00 -
Ağrı'da traktör devrildi: 4 yaralı

İlçeye bağlı Alagün köyü yayla yolunda Sabri Bayram idaresindeki 04 B 0140 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römorkuyla devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bayram ile römorktaki Halil, Vahyettin ve Seracettin Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan Bayram ile Vahyettin Aslan, ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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