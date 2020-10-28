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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:27:09 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, cami, pazar yeri, spor salonu, kafe ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 519 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirledikleri 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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