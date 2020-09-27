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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:30:05 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan iki kişiye, 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında nikah salonları, çay bahçeleri, restoran, kafe ve kuaförler gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 535 noktada denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.

Kovid-19 testleri pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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