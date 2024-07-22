Ağrı Dağı'ndan acı haber! İkisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2 ayrı dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı.

Perşembe günü tırmanışa başlayan gruplar, 20 Temmuz Cumartesi sabahı zirveye ulaştı. Daha sonra inişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın yoğun tipi nedeniyle kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

YEREL REHBERLER 4 BİN 900 RAKIMDA BULDU

Ekipler gece aramalara ara verirken yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

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Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.