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Gündem Ağrı Dağı zirvesine çıkan 3 kişiden haber alınamıyor
Gündem

Ağrı Dağı zirvesine çıkan 3 kişiden haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-20 17:34:00 -
Ağrı Dağı zirvesine çıkan 3 kişiden haber alınamıyor

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışını gerçekleştiren 3 dağcıdan haber alınamıyor.

Yaz ve kış hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirmek için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine giden bir grup dağcı, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle çarşamba günü başlayacakları tırmanışlarını perşembe gününe erteledi. Perşembe günü tırmanışa geçen grup, bugün zirve tırmanışını tamamladı.

Zorlu hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını gerçekleştiren grup iniş için yeniden harekete geçince, grupta bulunan 3 kişinin olmadığını fark etti. Kaybolan dağcıların bulunması için arama yapan ekipler, 3 kişiden hala haber alamadıklarını belirterek yetkililerden arama çalışmaları için yardım istedi.

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