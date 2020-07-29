Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Z kuşağı açıklaması: Bu oyunu bozmak zorundayız

Batı kaynaklı bir terim olan Z kuşağı söylemine dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, söylemin bir proje olduğnu iddia ederek bu oyunun bozulması gerektiğini ifade etti.

Sayan konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Z kuşağı söylemi gençliğimizi Zehirleme projesidir... Ak Parti olarak gençliğe oynanan bu oyunu bozmak zorundayız.." dedi.

Z Kuşağı nedir?

Z kuşağını kendinden önceki kuşaklardan ayıran en önemli küresel olay, teknolojinin daha önce hiç bu kadar özel yaşamla entegre olmamış ve önceki dönemlere göre çok daha yüksek bir hızda gelişiyor olmasıdır.

Öyle ki bu kuşak için İnternet Kuşağı ve Ağ Kuşağı isimleri de kullanılmaktadır. Akıllı telefonlarıyla her yerden, sürekli sanal dünyaya bağlı olan, birbirleriyle telefonlarla konuşmak hatta e-mail göndermek yerine sosyal medyadan şekiller, resimler ve görüntülerle konuşan bir kuşak. Toplumsal olaylara, çevreye, teknolojik gelişmeye, ekonomiye, sosyal sorunlara ve adaletsizliğe daha duyarlılar. Z kuşağı, kendine düşkün, teknolojiyi hızlı şe-kilde kullanabilen, işlerini kısa ve ciddi biçimde yerine getiren davranışlarıyla dikkat çekmektedir. Z kuşağı tabiri 1995-1997 sonrası doğan nesiller için kullanılmaktadır.