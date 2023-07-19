Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor! Ağız yaraları nedir, nedenleri neler? Bunlar tetikliyor olabilir

AFT YARADILIŞINA NE İYİ KAZANÇ SUALİNİN YANITINI…

AĞIZ YARALARI NEDİR?

Ağız yaraları birçok insanı hayatlarının bir noktasında etkileyen yaygın hastalıklardır.

Bu yaralar, dudaklarınız, yanaklarınız, diş etleriniz, dilin, ağzınızın zemini ve damak da dahil olmak üzere ağzınızın yumuşak dokularında görünebilir. Hatta yemek borunuzda mide ağrısına yol açan ağız ağrıları gelişebilir.

Kanserli yaraları içeren ağız yaraları genellikle küçük bir tahriş olup, sadece bir veya iki hafta sürer. Bununla birlikte, bazı durumlarda ağız kanseri veya herpes simpleks gibi bir virüsün enfeksiyonu olduğunu gösterebilirler.

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AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ

Ağız yaralarının nedeni genellikle bilinmemektedir. Ağız yaraları bir enfeksiyon, vücut çapında (sistemik) bir hastalık, fiziksel veya kimyasal tahriş veya alerjik bir reaksiyondan kaynaklanabilir. Genel olarak, normal tükürük akışı ağzın iç kısmının korunmasına yardımcı olduğundan, tükürük üretimini azaltan herhangi bir durum ağızda yaralanma olasılığını arttırır. Diğer nedenlerden bazıları şunlardır:

– Tekrarlayan aftöz stomatit (kanser yaraları)

– Viral enfeksiyonlar (özellikle herpes simpleks ve herpes zoster)

– Diğer enfeksiyonlar (mantar veya bakteri kaynaklı)

– Tütün kullanımı

– Yetersiz beslenme

– İlaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları) ve radyasyon tedavisi

– Sistemik bozukluklar (Behçet hastalığı, Stevens-Johnson sendromu, İnflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı, Liken planus, Pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid)

– Gevşek bir ortodontik telin, takma dişin veya kırık bir dişin veya dolgunun keskin bir kenarının tahrişi ve yanak içinin ısırılması

– Tahriş edici gıdalar ve kimyasal maddeler (Limon, portakal, ananas gibi)

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft yaradılışına ne iyi kazanç sualinin cevabını da bulabilirsiniz.

SUMAK

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

AĞIZ YARALARINA NE İYİ GELİR?

İŞTE AFT YARASINDAN 1 SAAT İÇERİSİNDE KURTARACAK USUL…

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz. Bir seçenek tıp usulünü uygulamadan evvel rastgele bir yan tesir ve alerjiye karşı hekiminize müracaat etiniz.

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