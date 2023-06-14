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Kadın - Aile Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor: Adeta sağlık fışkırıyor! İşte şimdi bunu yapın
Kadın - Aile

Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor: Adeta sağlık fışkırıyor! İşte şimdi bunu yapın

Yeniakit Publisher
2023-06-14 00:14:00 - 2023-06-14 00:46:25
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor: Adeta sağlık fışkırıyor! İşte şimdi bunu yapın

Ağızda alana gelen yaralardan en makûssu muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Aftı geçirmek için bir hayli usul bulunmaktadır. Bu gibi vaziyetlerle karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren usulü deneyebilirsiniz.

AFT YARADILIŞINA NE İYİ KAZANÇ SUALİNİN YANITINI…

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft yaradılışına ne iyi kazanç sualinin cevabını da bulabilirsiniz.

SUMAK

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İŞTE AFT YARASINDAN 1 SAAT İÇERİSİNDE KURTARACAK USUL…
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Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak
1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.
Bir seçenek tıp usulünü uygulamadan evvel rastgele bir yan tesir ve alerjiye karşı hekiminize müracaat etiniz.

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