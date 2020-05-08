Ağız çalkalamak oruç bozar mı?
Ağzı çalkalamak orucu bozar mı? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Peki ağzı su ile çalkalamak oruca zarar verir mi? Oruçluyken ağza su vermek orucu bozar mı? İşte detaylar.
Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı sorusu, binlerce kişinin internet üzerinden cevabını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, ağzı su ile çalkalamak orucu bozan bir hareket olarak mı nitelendirilmektedir? İşte, Diyanet'in konuyla ilgili yayımladığı bazı detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.