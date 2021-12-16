AGİ 2022 ne kadar? Agi ne kadar oldu 2022 bekar, evli, eşi çalışan eşi çalışmayan, çocuklu, çocuksuz!

2022 asgari ücret için son toplantı bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret dışında bütün çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de asgari ücret 2022 ile beraber artacak. Peki AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar..

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı asgari ücretinin bugün açıklanacağını belirterek," Asgari ücret enflasyon karşısında ezdirilmeyen bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından başlayan asgari ücret görüşmeler, 7 ve 9 Aralık'ta yapılan iki toplantı ile devam etmişti. Tarafların bir anlaşma sağlayamaması sonrasında nihai karar bugün yapılacak olan dördüncü toplantı ile belli olacak. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ 4 bin TL'nin kırmızı çizgisi olduğunu açıklarken komisyonda işverenleri temsil eden TİSK ise 3 bin 500 TL'lik rakamı geçtiklerini, rakamın artması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret konusunda tarafların 3900 TL'de anlaştıkları, söz konusu artışın 4 bin TL olması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret zammı konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak” demişti. Gazeteci Cem Küçük Ankara kulislerinde konuşulan son bilgiye aktardı. Küçük, “Ankara’da edindiğimiz kaynak, Erdoğan’ın 4 bin 200 TL’ye çıkaracağını söyledi.” dedi.

AGİ ne kadar?

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 456,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana AGİ olarak iade edilirken 27,15 lirası damga vergisi maaştan kesiliyor. Asgari ücret 2022 ile yeni AGİ rakamları belli olacak.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

2021 AGİ tahmini en çok boşanmış bireylerin alacağı AGİ şu şekildeydi:

Boşanmış 268 TL

Boşanmış, bir çocuklu 308 TL

Boşanmış, iki çocuklu 348 TL

Boşanmış, üç çocuklu 402 TL

Boşanmış, dört çocuklu 429 TL olmuştur.

2020 AGİ

Bekar 220,73 TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL olarak belirtilmekteydi.

Boşanmış 220 TL

Boşanmış, bir çocuklu 253 TL

Boşanmış, iki çocuklu 286 TL

Boşanmış, üç çocuklu 331 TL

Boşanmış, dört çocuklu 353 TL

Boşanmış, beş çocuklu 375 TL olarak belirlenmişti.