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Ağaoğlu'ndan bomba sözler: Su alacak para yok

Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir taraftara verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:19
Ağaoğlu'ndan bomba sözler: Su alacak para yok

UEFA Uluslar B Liginde Türkiye ve Rusya karşılaşmasını tribünden izleyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından bir taraftarla ilginç bir diyalog yaşadı.

"SU ALACAK PARA YOK!"

Taraftarın "Bize Rusya'nın sağ bekini alın başkanım" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Param yok, senin paran var mı? Tesislerde su alacak para yok sen Rusya'nın sağ beki diyorsun" şeklinde bir cevap verdi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:19
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. Ahmet Ağaoğlu

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