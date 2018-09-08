Ağaoğlu'ndan bomba sözler: Su alacak para yok

UEFA Uluslar B Liginde Türkiye ve Rusya karşılaşmasını tribünden izleyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından bir taraftarla ilginç bir diyalog yaşadı.

"SU ALACAK PARA YOK!"

Taraftarın "Bize Rusya'nın sağ bekini alın başkanım" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Param yok, senin paran var mı? Tesislerde su alacak para yok sen Rusya'nın sağ beki diyorsun" şeklinde bir cevap verdi.