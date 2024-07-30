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Gündem Ağaçtan düştü, boynu kırıldı
Gündem

Ağaçtan düştü, boynu kırıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 16:57:00 -
Ağaçtan düştü, boynu kırıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir vatandaş ağaçtan düştü. Boynunun kırılması sonucu ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde Şükrü A.(60) adlı vatandaş çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağaçtan düşen Şükrü A.'ya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Boynunda kırık tespit edilen Şükrü A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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