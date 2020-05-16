  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?
için kalan
Aktüel

Afyonkarahisar’da yoğun sıcaktan sokaklar boş kaldı

Afyonkarahisar’da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının ardından sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:37:20 -
Afyonkarahisar’da yoğun sıcaktan sokaklar boş kaldı

Afyonkarahisar’da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının ardından sokaklar boş kaldı. Yoğun sıcaktan bunalan vatandaşlar ise evlerinden çıkmamayı tercih etti.


Tüm yurtta artan hava sıcaklıkları Afyonkarahisar’da 32 dereceye kadar ulaştı. Öyle saatlerinde etkisini oldukça fazla hissettiren sıcak havanın etkisiyle sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlarında parklarda bulunan ağaçların altında serinlemeye çalıştığı görüldü. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları da kendilerini gölge alanlara attı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hafta sonu Afyonkarahisar’da hava sıcaklığının yüksek seviyelerde seyredeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı