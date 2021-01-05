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Aktüel Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza
Aktüel

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:00:35 -
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları görülen 12 kişiye, toplam 14 bin 700 lira para cezası verildi.

Evin sahibi H.O. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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