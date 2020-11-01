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Aktüel Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünde 12 bin 600 lira para cezası uygulandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünde 12 bin 600 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:47:37 -
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünde 12 bin 600 lira para cezası uygulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyulmadan yapılan düğünde, düğün sahipleri, işletmeci ve müzisyene 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde bir düğün salonunda, ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadığını tespit eden ekipler, düğüne son verdi.

Ekipler, düğün sahipleri ile işletmeci ve müzisyene toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan düğün salonunun ruhsatsız olduğunu belirleyen polis ekipleri, iş yerinin kapatılması için ilgili kurumlara bilgi verdi.

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