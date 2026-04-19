Afyonkarahisar'da facianın eşiğinden dönüldü: El freni çekilmeyen araç mağazaya daldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde el freni çekilmeyen ve rampa aşağı hızla ilerleyen başıboş otomobil, bir konfeksiyon mağazasına girmek üzereyken son anda durduruldu. İçerisinde müşterilerin ve çocukların olduğu mağazanın kapısına kadar dayanan aracın arkasından koşan bir vatandaş, el frenini çekerek muhtemel bir faciayı önledi. Olay anında yaşanan panik, "Verilmiş sadakamız varmış" dedirtti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri hareket eden otomobil, konfeksiyon mağazasına girmek üzereyken son anda durduruldu.

Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Zafer Caddesi’nde meydana geldi. Meryem Yağmur’a ait 26 AKR 628 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’nde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri hareket etti. Rampa aşağı ilerleyen araç, yaklaşık 50 metre sonra yön değiştirip, Mustafa ve Muammer Şikar’a ait konfeksiyon mağazasına doğru ilerledi. Otomobilin arkasından koşan bir kişi, araca binip el frenini çekerek mağazaya girmeden durdurdu.

Görgü tanığı Hacı Saraç, araçta kimsenin bulunmadığını fark ettiğini belirterek, “Bağrışmalardan dolayı baktım, araç kendi kendine hareket ediyordu. Rampa olduğu için hızlandı ve mağazaya yöneldi. Mağaza içinde müşteriler bulunuyordu. Durdurmaya çalıştım, ezilecektim. Mağazada çocuklar da vardı, Allah korudu" dedi.

Mağaza çalışanı Mehmet Şikar ise "Müşterilerle ilgileniyordum, bir anda gürültü oldu. Otomobil iş yerinin önündeki teşhir standlarını devirerek içeri girmek üzereyken durduruldu. Otomobil içeri girse durum vahimdi. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

