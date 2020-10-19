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Aktüel Afyonkarahisar'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:59:56 -
Afyonkarahisar'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla ilçeye bağlı Akpınar köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması istenilen açıklamada, karantina sürecinde köye giriş çıkışların da kolluk kuvvetlerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla kontrollü olarak sağlanacağı ifade edildi.

Öte yandan alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.



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