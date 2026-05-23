Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağış iki köyü yuttu! Azgın sel suları önüne ne kattıysa yıktı geçti!

Afyonkarahisar'da aniden bastıran yağmur sonrası iki köyde sel afeti yaşanırken, azgın sular köylerdeki köprüleri ve mezarlığın duvarını yıkıp, ağaç ve elektrik direklerini devirdi.

Olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşanan yağışın ardından Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen isimli iki köyde sel afeti yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren yağış ardından bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken, azgın sular önüne kattığı her şeyi sürükleyerek götürdü. Selden dolayı köylerden birindeki mezarlığın istinat duvarı çökerken, sular altından geçtiği 3 köprüyü yıkıp aynı zamanda ağaçları devirerek, elektrik iletim hatlarına da zarar verdi. Elektrik direğinin de devrildiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Köy sakinleri olaydan dolayı büyük korku yaşadıklarını söylerek, her şeyin aniden geliştiğini belirttiler. Köylüler yaylaya ve hayvanlarına ulaşmak için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.