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Afyon'daki TOKİ konut fiyatları ve başvuruları hakkında bilgi

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi, evi olmayan insanları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Afyon'da 301 konut inşaa ediyor. TOKİ Afyonkarahisar konutlarının başlangıç fiyatı 89 bin TL, en düşük taksit tutarı 298 TL. TOKİ Afyon konutlarına son başvuru tarihi ise 28 Eylül 2018. Afyonkarahisar TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

28 Eylül 2018 Cuma 20:08
Afyon'daki TOKİ konut fiyatları ve başvuruları hakkında bilgi

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Afyon'da 301 konut inşaa ediyor. TOKİ Afyonkarahisar konutlarının başlangıç fiyatı 89 bin TL, en düşük taksit tutarı 298 TL. TOKİ Afyon konutlarına son başvuru tarihi ise 28 Eylül 2018. Afyonkarahisar TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

TOKİ kura sonuçları | Afyonkarahisar Dinar 2+1 3+1 784 konut çekiliş listesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 20:08
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