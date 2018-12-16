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Afrika'nın en iyisi yine Muhammed Salah oldu

Afrika yılın futbolcusu ödülü yine Salah'ın oldu. Liverpool'un yıldız oyuncusu geçen sezon 44 gol, ve 14 asistlik performans sergilemişti.

16 Aralık 2018 Pazar 16:20
Afrika'nın en iyisi yine Muhammed Salah oldu

"BBC Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne İngiltere Premier Lig'de top koşturan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah layık görüldü.

Geçen sezon Liverpool forması ile 52 maçta boy gösteren 26 yaşındaki yıldız 44 gol atarken 14 ise asist yaptı. Geçen yıl da bu ödülü alan Salah böylece duble yaptı.

Son 5 yılda ödülü kimler aldı?

2018- Mohamed Salah
2017- Mohamed Salah
2016- Riyad Mahrez
2015- Pierre-Emerick Aubameyang
2014- Yaya Touré
2013- Yaya Touré
 
Mohamed Salah son 6 sezonda Yaya Toure ile birlikte bu ödülü 2 defa kazanan futbolcu oldu. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:20
  1. Mohamed Salah
  2. Liverpool
  3. Mısır

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