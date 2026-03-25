Afrika’dan tarihi hamle: Haçlı batıdan kölelik tazminatı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylanması beklenen tasarıyla, transatlantik köle ticaretinin 'insanlığa karşı en ağır suç' olarak tanınması gündeme taşındı.

Teklifin, üye ülkeleri kölelik için özür dilemeye ve bir tazminat fonuna katkı sağlamayı değerlendirmeye çağırdığı aktarıldı.

Girişimin, Gana öncülüğünde hazırlandığı ve Afrika Birliği tarafından desteklendiği belirtildi.

BAZI ÜLKELER TAZMİNATA MESAFELİ

Tasarıya bazı ülkelerin karşı çıktığı, özellikle Birleşik Krallık gibi ülkelerin tazminat fikrine mesafeli olduğu ifade edildi. Bu ülkelerin, günümüz kurumlarının geçmişteki eylemlerden sorumlu tutulamayacağını savunduğu aktarıldı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa’nın, "Tazminat istiyoruz ve açık olalım, Afrikalı liderler kendileri için para talep etmiyor" dediği aktarıldı.

Ablakwa’nın, bu talebin adalet, eğitim ve kalkınma fonları oluşturulması amacı taşıdığını vurguladığı ifade edildi.

KÖLELİĞİN ETKİLERİ HALA HİSSEDİLİYOR

Yetkililerin, köle ticaretinin etkilerinin bugün hala hissedildiğini belirttiği aktarıldı. "Birçok nesil hala dışlanma ve ırkçılığın etkilerini yaşıyor" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

1500 ile 1800 yılları arasında 12 ila 15 milyon insanın Afrika’dan zorla götürüldüğü, milyonlarcasının ise yolculuk sırasında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Tasarıda ayrıca, sömürge döneminde alınan kültürel eserlerin iade edilmesi çağrısı da yer aldı.

Gana Cumhurbaşkanı’nın öneriyi "tarihi bir adım" ve "unutmayı önleyecek bir güvence" olarak nitelendirdiği aktarıldı.