Afrika'da son 24 saatte 15 bin 346 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 26 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 346 artarak 2 milyon 26 bin 587 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 397 artışla 48 bin 509'a ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 556 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 495, Fas'ta ise 5 bin 13 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 757 bin 144'ü buldu. Bu ülkeyi 306 bin 995 vakayla Fas ve 111 bin 613 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 709 bin 279 kişi iyileşti.