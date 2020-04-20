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Dünya

Afrika ülkesinde doktorlardan "koronavirüs" grevi

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle greve gitti.

2020-04-20 02:09:00 -
Afrika ülkesinde doktorlardan "koronavirüs" grevi

Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlar ve hemşirelerin Kovid-19'a karşı mücadelede yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.

Hastanede eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Mdolo, "Ekipmanları olmadığı için sağlık personelleri risk altında. Ama şu anda hükümet ile görüşmeler yapıyoruz ve olumlu bir sonuç çıkacağını umuyoruz." dedi.

Mdolo, hükümet taleplerini sağlayana kadar çalışmayacaklarını ifade etti. Ülkede şimdiye kadar 17 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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