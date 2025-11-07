  • İSTANBUL
Afrika ülkesi Malavi'de gıda krizi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Afrika ülkesi Malavi'de gıda krizi

Afrika ülkesi Malavi’de uzun süredir devam eden kuraklık ve gıda krizi nedeniyle hükümet, ülkenin temel besin maddesi olan mısırın ihracatını yasakladı. Yetkililer, yasağın gıda arzını koruma ve fiyat istikrarını sağlama amacı taşıdığını açıkladı.

Sanayileşme, Ticaret, İş ve Turizm Bakanı Charity Musanzo, yaptığı açıklamada, kıtlık tehdidine karşı yerel gıda arzını istikrara kavuşturmak, fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak ve milyonlarca Malavilinin geçim kaynaklarını korumak üzere hükümetin mısır ihracatını yasakladığını duyurdu.

Musanzo, "Mısır, 'malların kontrolü yasası' kapsamında ruhsatlandırılabilir bir kamu malı olarak sınıflandırıldığından, uygun izin olmadan ihraç edilmesi yasa dışıdır. Bu kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen kişi veya işletmeler, yasal işlemle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Gıda krizi

Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika da parlamentoda yaptığı konuşmada yaşanan gıda krizini "ulusal kriz" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma gıda yardımı çağrısında bulundu.

Geçen ay, kıtlık riskiyle karşı karşıya olan ülkenin 28 vilayetinden 11'inde afet durumu ilan edilmişti.

Malavi'de son yıllarda süregelen kuraklık ve doğal afetler nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşanıyor.

