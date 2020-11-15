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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 975 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 975 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 07:48:36 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 975 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 940 artarak 1 milyon 975 bin 39 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 235 artışla 47 bin 141'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 206 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 442, Fas'ta ise 4 bin 697 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 749 bin 182'yi buldu. Bu ülkeyi 288 bin 211 vakayla Fas ve 110 bin 574 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 660 bin 128 kişi iyileşti.


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