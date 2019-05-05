0553 313 94 23

Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor'un küme düşmesi kesinleşti

- Spor Toto 1. Lig'de haftayı birer puanla kapatan 2 takım, Giresunspor'un elde ettiği galibiyetin ardından bir alt lige düştü

05 Mayıs 2019 Pazar 19:23
Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor'un küme düşmesi kesinleşti


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 32. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından, küme düşen son 2 takım da belli oldu.

Dün oynanan maçlarda Birevim Elazığspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3, Afjet Afyonspor ise konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmada Giresunspor, ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve kümede kalmayı garantiledi.

Karadeniz temsilcisinin aldığı bu galibiyetle 26 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 25 puanlı Birevim Elazığspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi ise daha önce belli olmuştu.

Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:23
  1. Afjet Afyonspor
  2. Birevim Elazığspor
  3. Futbol
  4. küme düşme
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama
    1. İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik..
    2. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    3. Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı
    4. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5..
    5. Halk oyunları gösterisinde taraftarlar..
    6. Kuşadası Engelliler Köyü’nde bahar..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Mantardan zehirlendi ambulans..
    9. 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu
    10. Maçın ardından
    11. Saldırların artırılması talimatı!..
    12. ABD'de üniversite öğrencilerinin..
    13. Arap Parlamentosu'ndan BM'ye "İsrail'i..
    14. Real Madrid evinde kazandı
    15. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    16. Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak..
    17. Fatih Terim'den 'ödül' açıklaması!
    18. Derbi maçtan notlar
    19. Çaya düşen ve kaybolan minik bulundu!..
    20. Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı
    21. Ormanlık alanda kaybolan bayanı..
    22. Önce yayaya sonra binaya çarptı
    23. Maçın ardından
    24. Dizlerinde rahatsızlığı olanların..
    25. Afjet Afyonspor ve Birevim..
    26. Alkol alıp denize atladı, balıkçılar..
    27. Görevi başında yaşamını yitiren uzman..
    28. Bin 400 yıllık ‘Kakava ateşi’ yandı
    29. Seyir halindeki kamyonetin kasası alev..
    30. Bitkisel hayatta olanlar oruç tutmalı..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler