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Afganların Türkiye’ye akını hız kesmiyor

Afganistan’da güvenlik ve ekonominin kötüye gitmesi ile tetiklenen göç artarak devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kilometre yaya olarak İran üzerinden Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sayısı 2019’un ilk 7 ayında 76 bin 898’e yükseldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
Afganların Türkiye’ye akını hız kesmiyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Afganistan’da yaşanan güvenlik ve açlık sınırının artmasıyla ülkelerini terk eden Afganlar, daha iyi bir yaşam umudu ile Avrupa’nın yolunu tutarken binlerce kilometreyi yürüyerek kat etmeye çalışıyorlar. Yaz aylarının gelmesiyle artan göç Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor. İran üzerinden Türkiye’ye gelen Afgan göçmenlerin sayısı giderek artarken, bu göçmenlerin Avrupa hayallerinin de Türkiye’ye geldikten sonra tükendiği gözleniyor. Ülkelerine geri dönmek yerine Türkiye’de kalarak yaşam mücadelesi vermeyi tercih ediyorlar.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.07 2019 verilerine göre, 2014 yılında başlayan göç dalgası, insan kaçakçılarının da teşvikiyle yıllara göre giderek artmaya devam etti.  2014 yılında 12 bin 248 göçmenle başlayan dalga, 2015 yılında 35 bin 921, 2016 yılında 31 bin 360, 2017 yılında 45 bin 259, 2018 yılında ise daha da artarak 100 bin 841’e ulaştı. 2019 yılının ilk 7 ayında ise bu rakam 76 bin 898’i bulurken yıl sonuna kadar bu rakamın geçen yıla oranla daha da artacağının göstergesi oldu.

Göçmen kaçakçılığı da arttı

Göçmenlerin düşmüş olduğu bu insani durumu fırsata çevirmeye çalışan göçmen kaçakçıları da her geçen gün artmaya başladı. 2010’da Türkiye’de yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı bin 711’ler de iken, bu rakamlar 2014 yılından sonra artarak devam etti. 2015’de 4 bin 471’e yükselen göçmen kaçakçıları 2018’de 6 bin 278’e tırmanırken bu yılın ilk 7 ayında 4 bin 686’ya ulaştı. Türkiye’de ‘Göçmen kaçakçılığı’nın cezası ise TCK 79/1’e göre 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve adlî para cezası...

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
  1. Ankara
  2. Afganlar
  3. Afganistan
  4. Yaz ayları
  5. Afgan göçmenler
  6. yaşam mücadelesi
  7. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  8. göçmen kaçakçısı
  9. Göçmen kaçakçılığı

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