Afganların kavgasında kan döküldü!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu Bereket N. ile Semir Salıkzey arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bereket N, Salıkzey'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Salıkzey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salıkzey'in cesedi, incelemelerin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.