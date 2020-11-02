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Aktüel Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:57:15 -
Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
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