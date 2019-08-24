0553 313 94 23

Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 polis ölü, 2 yaralı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 polis ölü, 2 yaralı

Afganistan'da, Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
  1. afganistan
  2. Nangarhar
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terme sele teslim
    1. Terme sele teslim
    2. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    3. Samsun Valisi'nden sel uyarısı geldi :..
    4. Davutoğlu'na soru sormak istedi.....
    5. Vali Memiş, 2 kişinin hayatını..
    6. Erkeklerde saç dökülmelerine dikkat
    7. Adana'da terör operasyonu! 3 gözaltı
    8. Ukrayna'dan ilginç istek! Paraya çok..
    9. Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3
    10. Çin, İngiltere'nin Hong Kong..
    11. Güney Amerika’ya haftada üç sefer
    12. Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı
    13. Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi..
    14. Eğirdir’de okçuluk kursuna büyük ilgi
    15. Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat..
    16. 97 yıl sonra aynı ruhla Dumlupınar’a..
    17. Billboardlarda çevre bilinci ve..
    18. Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
    19. Çankaya’dan Barış Manço şarkıları..
    20. Kadına karşı işlenen cinayetin cezası,..
    21. Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla..
    22. Doç. Dr. Komut: “Biga’daki fay birkaç..
    23. Tokat'ta 17 yaşındaki genç yaşam..
    24. PKK/YPG’de AIDS paniği
    25. Isparta Belediyesi’nden sokak..
    26. 'Karpuz kabak çıktı' deyip yanlış..
    27. Dünya devi Trabzonsporlu yıldızı..
    28. Polise havai fişekle saldıranlara..
    29. Eyyübiye’de gençlik merkezleri ilgi..
    30. Bursa'da korkunç cinayet kamerada
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'