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Aktüel Afganistan’da görev yapan askerlerimiz çiçeklerle karşılandı
Aktüel

Afganistan’da görev yapan askerlerimiz çiçeklerle karşılandı

Afganistan’dan tahliye edilen Mehmetçikler Ankara’ya ulaştı. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:39:00 - 2021-08-26 15:40:29

 yeniakit  Ankara 

Afganistan’da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurda dönüşü devam ederken tahliye edilen ilk askerlerimiz Ankara’ya ulaştı.

Çiçeklerle karşılanan kahramanlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık” notunu paylaştı.

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