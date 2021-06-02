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Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Dünya Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Afganistan'da istihbarat ekiplerine yönelik saldırıda 3 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:42:00 -
Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Afganistan’ın doğusunda yer alan Nangarhar vilayetine bağlı Jalalabad şehrinin 4. bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında istihbarat biriminin konvoyuna saldırı gerçekleştirildi.

Nangarhar Valisi Ziaulhaq Amarkhil yaptığı açıklamada, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

Vali Amarkhil saldırıda istihbarat biriminden de can kaybı olduğunu belirterek bilançoyu paylaşmadı.

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