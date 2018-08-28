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Afgan işçi feci şekilde can verdi

Malatya'da bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu genç işçi, yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2018 Salı 17:37
Afgan işçi feci şekilde can verdi

Malatya'da, yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Arapgir ilçesi Hezenek Mahallesi Kaynarca Sokak'taki bir çiftlikte çalışan Abdulhadi A. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içine düştü.

CESEDİ AFAD EKİPLERİ ÇIKARTTI

İhbar üzerine fabrikaya gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Afganistan uyruklu gencin cesedini makineden çıkarttı.

Abdulhadi A'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:37
  1. Afganistan
  2. yem karma makinesi
  3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
  4. Malatya Adli Tıp Kurumu

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