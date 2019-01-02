Afgan hırsızlar, Afgan aileleri el ve ayaklarını bağlayıp soydu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde gece yarısı girdikleri 2 evde Afganistan uyruklu aile üyelerini, el ve ayaklarını bağladıktan sonra soyan Afgan uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.



Olay, gece yarısı Geyve'de meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişler, Afgan uyruklu 2 ailenin yaşadığı evlere girdi. Aile üyelerini el ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren soyguncular, toplam 24 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet kol saati ve yaklaşık 5 bin TL'yi aldı. Ev sahiplerini, "Polise ve kimseye haber vermeyin" diyerek bıçak ve silahla tehdit eden soyguncular kaçtı. Soygunlar Afgan aileleri, yakınlarının bağlı halde bulmasıyla ortaya çıktı. Hemen haber verilen polis, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Afganistan uyruklu N.A.Z.(20), F.M.(20), S.Z.(20), O.R.(22), T.B.Z.(22) ve M.H.B.D.(23) olduğu tespit edildi. 6 şüpheli olaydan kısa süre sonra saklandıkları adreslerde yakalandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A.Z., F.M., O.R. ve T.B.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H.B.D. ve S.Z. adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler sınır dışı edildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.