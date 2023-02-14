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Aktüel Afet bölgesine çadır ve konteyner desteği
Aktüel

Afet bölgesine çadır ve konteyner desteği

Başoğlu Kablo, 6 Şubat Pazartesi günü ülkemizde yaşanan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden etkileyen deprem afetinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu açıklayarak afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:10:00 -
Afet bölgesine çadır ve konteyner desteği

Ülkemizde yaşanan doğal afet nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından afetten etkilenen vatandaşlara destek olmak üzere deprem bölgesine yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Başoğlu Kablo Genel Müdürü Tolga Başoğlu'nun da meclis üyesi olarak bulunduğu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Bolu Valiliği ile koordineli şekilde başlatılan yardım kampanyasına, Başoğlu Kablo ilk etapta 71 adet çadır yardımında bulundu.

Afet Bölgesine “Bolu Konteyner Kenti” kuruldu

Ayrıca kış mevsiminde sokakta kalan afetzedeler için Bolu Valiliği öncülüğünde; Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak afet bölgesinde bir “Bolu Konteyner Kenti” oluşturuldu. Başoğlu Kablo, afetzedeleri soğuktan korumak üzere oluşturulan çadır kente bir adet konteyner bağışı yaptı. Yaşanan üzücü depremin ilk gününden itibaren çeşitli yardımları afet bölgesine ulaştırmak üzere çalışmalar yürüten Başoğlu Kablo’dan birçok personel gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama, kurtarma ve dağıtım çalışmalarına yardımcı oldu.

Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu, ilerleyen süreçlerde de depremin halkımızda açtığı yaraları sarmak için tüm sanayi ve ticaret oluşumları ile birlikte iyileştirme çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

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