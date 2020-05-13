Aferist nedir? Afersit kime denir?

Son günlerde sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri de Aferist. İş yaşamından ya da gündelik hayatta bazı kişilere aferist denildiğni mutlaka duymuşuzdur. Gelin bu tanımlamanın mahiyetine biraz daha yakından bakalım.

Dalaverici demek

Aferist kişilikli insanlar çevremizde, hayatımızda çokturlar. Bu insanlar çıkarları ve menfaatleri için her yolu mübah olarak görürler. Kökeni Fransızca olan bu sözcük, dalavereci anlamına da gelmektedir.

Aslolan hedefe ulaşmak

Aferistler, işlerini illegal yollarla yapar. Bunu yaparken bile hiçbir yasal dayanağı gözetmezler ve bundan şikayet etmezler. Onlar için önemli olan yegane şey, işlerinin bir an önce yoluna girmesi ve mutlu olmalarıdır.

Etik değerleri yok

Bu karakterde olan kişiler kendi çıkarı için arkadaşlarını, dostlarını düşünmeden hareket eder. Söz konusu kendi çıkarları olduğu zaman bütün yolları kendilerine mübah sayarlar.

Kişilik bozukluğu

Bir nevi kişilik bozukluğu olarak da bilinen aferist karakterdeki insanların, tedavisi yoktur. Bu sadece bir karakter meselesi ve etik değerler çerçevesinde şekillenir. Ahlak ve diğer önemli kavramlar onlar için her zaman ikinci plandadır.