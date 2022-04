Afara anlamı ne, Afara ne anlama geliyor?

Afara kelimesinin anlamı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sanatçı Uğur Arslan'ın sunumuyla Kanal D'de yayınlanan programı adı Arafa olunca izleyiciler de arafa nedir acaba? Arafa neye denir? Arafa anlamı ne? gibi soruların cevabını internet üzerinden araştırır oldu.

Afara ne demek?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılıyor. Tütün tozu, ufalanmış tütün. Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

Afara hikayesi nedir?

Afara'nın hayatında bambaşka bir yeri olduğuna değinen Uğur Aslan: "Yeni programımız hepimize hayırlı olsun. Tabii ki inanılmaz heyecanlıyım. Benim lakabım olan Afara'nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım... Ne iyi etmişler de beni Afara'm diye sevmişler. Bu hikâyenin her anını onlara borçluyum. Onlarla başladığım bu hayat hikayesinin her anını tadına vara vara ve can cana paylaşmaya geliyoruz." dedi.