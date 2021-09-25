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Aktüel AFAD'ın ‘gönüllü ordusu’ afetlerde can kurtaracak
Aktüel

AFAD'ın ‘gönüllü ordusu’ afetlerde can kurtaracak

Van'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "gönüllülük sistemi" kapsamında profesyonel eğitimler alan 5 bin 470 gönüllü, afet ve acil durumlarda görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:56:00 -
AFAD'ın ‘gönüllü ordusu’ afetlerde can kurtaracak

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerle gündeme gelen Van'da, AFAD İl Müdürlüğü, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan "gönüllülük sistemi" çerçevesinde 5 bin 470 gönüllüye çığ, deprem, yangın ve kayalıklarda mahsur kalanların kurtarılması gibi olaylarda nasıl arama kurtarma yapılacağı öğretiliyor.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van'ın Türkiye'nin en kritik deprem bölgeleri arasında yer aldığını anlattı. Destek gönüllüleriyle yeni çalışma başlattıklarını anlatan Körpeş, 9 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak gönüllere eğitim verdiklerini belirtti.

Gönüllülerden Tevfik Üzümcü de "Yakın zamanda birçok afet yaşadık. Bu afetlerde vatandaşlara faydalı olmak için gönüllü oldum. Eğitim sayesinde deprem bölgesinde insanlara nasıl yardım etmem gerektiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

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