  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?

Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti

Avrupa, Türkiye'den akın akın çalışan arıyor! "1,2 milyonluk açık söz konusu"

Söz verdi ve yan çizdi! Namus ve şeref nerede?

Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

İsrail 'Hamas tüneli' olduğunu iddia etmişti! Görüntüler foseptik çukuru çıktı
Gündem AFAD'dan 31 il için önemli uyarı! Ekipler teyakkuza geçti
Gündem

AFAD'dan 31 il için önemli uyarı! Ekipler teyakkuza geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-19 22:34:00 -
AFAD'dan 31 il için önemli uyarı! Ekipler teyakkuza geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Ekipler teyakkuz halinde

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Sakarya beyaza büründü
Sakarya beyaza büründü

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sakarya beyaza büründü

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli beyaza büründü
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli beyaza büründü

Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli beyaza büründü

Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı
Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı

Yerel

Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı

Deniz taştı, tekneler parçalandı! Yalova halkı dehşeti yaşadı: camlar kırıldı, fırtına yıktı geçti!
Deniz taştı, tekneler parçalandı! Yalova halkı dehşeti yaşadı: camlar kırıldı, fırtına yıktı geçti!

Aktüel

Deniz taştı, tekneler parçalandı! Yalova halkı dehşeti yaşadı: camlar kırıldı, fırtına yıktı geçti!

Hereke-Karamürsel vapur seferleri iptal edildi
Hereke-Karamürsel vapur seferleri iptal edildi

Yerel

Hereke-Karamürsel vapur seferleri iptal edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23