AFAD sel bölgesinde yardıma devam ediyor!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden muzdarip Pakistan'da ilk andan bu yana sahada faaliyet göstermeye devam ediyor.
YENİ AKİT ANKARA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yardım elini Pakistan’a ulaştırdığı ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Milletimizin yardım elini sel bölgesine ulaştıran AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız, 500 çadırdan oluşan Sehwan Sheerif kampında; 390 gıda kolisi, 390 mutfak seti dağıtımı gerçekleştirdi. Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız!”