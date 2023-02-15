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Aktüel AFAD öncelikli ihtiyaç listesini duyurdu
Aktüel

AFAD öncelikli ihtiyaç listesini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelinde yardım kampanyaları başlatıldı. AFAD bağışlarda öncelikli kabul edilen ihtiyaçların güncel listesini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:53:00 -
AFAD öncelikli ihtiyaç listesini duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, gönüllüler ve yurtdışından gönderilen kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için saatlerdir çalışıyor.

AFAD depremzedeler için acil ihtiyaç listesinin güncel halini paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine yapılacak tüm aynî bağışlar için Valiliklerimize ve Kaymakamlıklarımıza başvurabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Güncel öncelikli kabul listesi

 

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