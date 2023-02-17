  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın ve gümüşte İslam Memiş'i şaşırtan hareket: Yeni bir tahminini açıkladı

Uzman isim 'Fay hatları böyle tetiklenebilir' demişti! Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı

Cahil, yalancı ve sıvacı tilkiler...

Fas'lı general "işbirlikçi" olmak için İsrail'i ziyaret etti

Ağabeylik yaptık kardeşlik bulduk

Yunanistan'ın ünlü komutanından Türkiye'ye alçak tehdit: Türkler dikkat etsin, o camide yeniden çanlar çalacak

Deniz Akkaya Haluk Levent'in ipliğini pazara çıkardı! Dolandırdığın insanlar yayına çıkacak az kaldı!

Türkiye’den doğalgaz isteyen Bulgaristan o ülke ile imzaladı! Türk Boğazlarını devre dışı bırakma adımı

Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı: İnsan mı bunlar?

‘Yalancı Oğuzhan Uğur’dan büyük itiraf! Önce yalanı yaydı şimdi günah çıkartıyor
Aktüel AFAD Müdürü "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı! Flaş gelişme...
Aktüel

AFAD Müdürü "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı! Flaş gelişme...

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası yeni açıklamalar geldi. Şu ana kadar 4 bin 700 civarında artçı sarsıntının yaşandığını belirten Tatar "Bakıldığında çok olağan dışı bir durum." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:03:00 -
AFAD Müdürü "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı! Flaş gelişme...

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası yeni açıklamalar geldi. Şu ana kadar 4 bin 700 civarında artçı sarsıntının yaşandığını belirten Tatar "Bakıldığında çok olağan dışı bir durum." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde şu anda bütün kurumlardan oluşan 250 binin üzerinde personel olduğunu belirtti. Tatar, her ilde bakan, bakan yardımcısı, mülki idare amirlerinin görevlendirildiğini aktardı.

"4 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar yaklaşık 40 civarında"

Bölgedeki güncel ve sağlıklı veriler değerlendirildiğinde Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı segmentinin kırıldığını ve bunun sonucunda 400 kilometre civarında bir fayda yüzey kırığının meydana geldiğini söyleyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kırılma neticesinde 7,3 metre civarında yerkabuğunda yer değiştirme olduğu yönünde sahadan gelen bilimsel veriler var.

Şu ana kadar 4 bin 700 civarında artçı sarsıntı var. Bakıldığında çok olağan dışı bir durum.
Hem 7,7 hem 7,6 büyüklüğündeki bu iki depremin, iki ana şokun artçı sarsıntıları devam ediyor. 4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Bu artçı sarsıntıların da çok büyük bir bölümü hissedilebilir düzeyde. 3,5 ve üzeri büyüklükte çok fazla sayıda artçı sarsıntı var ama 4 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar yaklaşık 40 civarında. İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bunlar önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Özellikle 5'in üzerinde meydana gelebilecek artçı sarsıntılarla karşı karşıya kalabiliriz."

Türkiye'de bilinen 485 aktif diri fayın olduğunu ve bunların her an, her yerde 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebileceğini bildiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bakıldığında bu aktif diri fay yeni bilgiler ışığında 500'ün üzerine çıkabilir. Bütün şehirlerimizi, bütün yerleşim alanlarımızı her türlü afete hazır hale getirmek en büyük amacımız."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23