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Gündem AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu koronavirüse yakalandı
Gündem

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu koronavirüse yakalandı

AFAD Başkanı ve Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 18:08:00 -
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu koronavirüse yakalandı

AFAD Başkanı ve Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu Tanzanya arefesinde koronavirüse yakalandığını twitter hesabından açıkladı.

Sosyal medyada hesabından duyurdu

8 Aralık 2020 tarihinden beri Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi, 2017 yılından beri AFAD başkanı, 2013-2017 yılları arasında ise Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Mehmet Güllüoğlu twitter hesabından Tanzanya arefesinde koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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