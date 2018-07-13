AFAD 37 bin kişiye eğitim verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi konusunda eğitimlerini sürdürüyor. Vatandaşlara verilen eğitimler konusunda açıklamalarda bulunan AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz,“Ayvacık Depremi ile Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturabilmek hedefiyle yola çıktık. Çanakkale genelinde eğitim faaliyetlerine daha fazla yoğunlaştık.

37 BİN 546 KİŞİYE EĞİTİM

Çanakkale ve ilçelerinde toplam 37 bin 546 kişiye ulaştık. 2018 yılı içinde 16 bin 826 STK, kamu ve özel sektör kuruluşu çalışanımız ile öğrencimiz uzman eğitmenlerimizden temel afet bilinci, ilk 72 saat, temel yangın bilgisi ve acil durumlarda bina tahliyesi eğitimleri aldı. Bilindiği üzere afetlere karşı mücadelenin en önemli basamağı bilinçli bir topluma sahip olmaktır. Çanakkale’de yaşayan halkımızın başta depremler olmak üzere diğer tüm afetler hakkında bilinçli ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları öncelikli hedefimizdir. Afet sonrası can ve mal kaybını en aza indirmek için vatandaşlarımızda afet bilincini ve farkındalığını yaratmak adına yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Muhtarlıklar ile koordineli olarak köy afet gönüllüleri oluşturup eğitim çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, "Kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın afetler konusunda bilinçli olmaları için Müdürlüğümüzce “Köy Eğitimi Projesi” ve “Köy Afet Gönüllüleri Projesi” hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. İlk etapta “Köy Eğitimleri Projesi” kapsamında Çan, Eceabat, Biga, Bayramiç, Ayvacık ilçelerine bağlı 24 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımıza afet bilinci eğitimi verdik.

“Köy Afet Gönüllüleri Projesi” kapsamında ise nüfus yoğunluğunu ve merkeze uzaklığını göz önüne alarak İlimiz genelinde bazı köyler belirledik ve bu köylere deprem ve sel gibi doğal afetlerde kullanılmak üzere içlerinde hafif arama kurtarma malzemeleri bulunan acil durum konteynerleri yerleştirdik. Belirlediğimiz bu köylerde muhtarlıklarımızla koordineli olarak köy afet gönüllüleri oluşturarak temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimleri vermeye başladık. Düzenlediğimiz eğitimler sadece köy afet gönüllülerimiz için değil, köyde yaşayan ve isteyen herkes eğitimlerimize katılabiliyor. Verdiğimiz eğitimler esnasında köy halkına afet ve acil durumlarla ilgili broşürler ve kitapçıklar dağıtıyoruz.

Bu projemiz doğrultusunda Bayramiç, Ezine, Yenice, Biga, Çan, Ayvacık, Lapseki, Gelibolu ve Eceabat ilçelerine bağlı köylerimizde afet eğitimlerimize devam ediyoruz. Son olarak Bayramiç’e bağlı Evciler ve Çırpılarda köy afet gönüllüsü eğitimlerimizi tamamladık. Köy afet gönüllüsü eğitimlerinin tamamlanmasının ardından diğer köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza da verilecek eğitimlerin planlamasını yaptık” diye konuştu.

Engelli bireylerin de eğitimlerine önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Dezavantaja sahip kesim olarak nitelendirilen engelli bireylerimizin özellikle doğal afetler konularında eğitilmeleri bizim için çok önemli. Bu bağlamda onlara yönelik projeler geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Engellilerimizin afetler hakkındaki bilinç seviyesini arttırmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında EDES (Engelliler Destek Programı) kapsamında Engelli Afet Eğitimi Projesi’ni gerçekleştirdik. Proje kapsamında Çanakkale genelinde düzenlediğimiz eğitimlerde engelli vatandaşlarımıza ve onların ailelerine afet ve acil durumlarda neler yapmaları ve yapmamaları gerektiğini anlattık. Ayrıca, eğitimlerimize katılan ve isteyen engelli kardeşlerimizin evlerinde eşya sabitleme çalışmaları yaptık" şeklinde konuştu.