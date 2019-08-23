Adryan, Kayseri’ye geliyor İstikbal Mobilya Kayserispor, anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Adryan Oliveira Tavares’i Kayseri’ye geliyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Adryan Oliveira Tavares’i Kayseri’ye geliyor.

Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, FC Sion takımında forma giyen Adryan Oliveira Tavares ile her konuda anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Adryan’ı Kayseri’ye getiriyor. Menajeri ile birlikte İsviçre’den yola çıkan Adryan, İstanbul’a ardından da Kayseri’ye gelecek. Bugün gece saatlerinde Kayseri’de olması beklenen sambacının şehri gezdikten sonra sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Adryan Oliveira Tavares, geçen sezon FC Sion formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.

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