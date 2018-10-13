Adriano'dan kötü haber!

Beşiktaş, Milli maçlar nedeniyle verilen arada ligde oyananacak olan Göztepe maçına hazırlanıyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara yeniden başlayan Brezilyalı yıldız Adriano, U21 takımıyla oynanan antrenman maçında yer aldı. İlk yarıda forma giyen Adriano, sakatlanıp oyundan çıktı ve ikinci yarıda forma giymedi.

Ayağına hafif bir darbe alan Brezilyalı futbolcunun tedbir amacıyla oyundan çıkarıldığı öğrenildi.

Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş'in U21 takımıyla oynanan antrenman maçın devre arasında futbolcuları sert bir şekilde uyardığı, maçın ikinci yarısında ise Gökhan Töre'ye sinirlendiği ve oyundan aldığı gözlendi.