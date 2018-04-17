Adnan Polat resmen açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

"BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"



- Bu dönemde başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok. Şu dönem için başkan adayı olmak için müsait değilim.



- Galatasaray taraftarı olmasa, kulüp ayakta duramaz. Bütün taraftar dernekleri ve taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik için Galatasaray'ın şimdi de aklıyla mücadele etmesi lazım.



- Galatasaray genel kurul üyeleri, sadece topun çizgiyi geçmesiyle değerlendirmemesi lazım. İşin ekonomik ilişkileri var, devletle olan ilişkiler var, yurt dışındaki temsil edilmesi var.



- Ben burada günü kurtarmanın peşinde değilim; ben geleceği kurtarmanın peşindeyim" demiştim 2011 yılında.



- Ben en çok 2011 yılındaki sekizincilikten gurur duydum. O dönemde 18 takımın 12'si şikeye bulaşmıştı. Bunu bana 9 ay boyunca beni ve yönetimi dinleyen savcı söyledi.



- Galatasaray'a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim. Yapmam gereken büyük projeler var.



- Biz Euro 2024'ü Türkiye'de yaptırmak istiyoruz ama bütün kulüplerimiz UEFA'nın baskısı altında. Kulüplerimiz Avrupa'ya gidemiyor biz organizasyon peşindeyiz. Bu işin doğasına aykırı.



- Türk futbolu olarak kendi kendimizi yönetemiyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile birkaç kez görüştük. Finansal Fair-Play üzerine çalışıyor. Devletin de buna destek vermesi gerek.