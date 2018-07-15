Adnan Oktar'a bilgi sızdıran polisler gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 185'e çıktı. Operasyon kapsamında, Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine zaman zaman bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 185'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu diğer 50 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

2 POLİSE GÖZALTI

Operasyon kapsamında, Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine zaman zaman bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

VİLLA’NIN BAHÇESİNDEKİ KAZILARDA BİRŞEY BULUNAMADI

Polis, Adnan Oktar’ın yaşadığı Üsküdar’daki villada iş makinalari yardımıyla kazı yaptırdı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde villanın bahçesine yapılan aramalarda dedektör köpeklerde kullanıldı. Polis ekipleri bahçede silah, para ve ceset arama işlemleri yaptı. 2 gün boyunca devam eden kazı çalışmalarında villanın bahçesinden bir şey bulunamadı.

VİLLANIN DIŞI HAREKETE DUYARLI 170 KAMERA İLE İZLENİYOR

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, Adnan Oktar’ın bazı kızlarla birlikte yaşadığı villada yaşanabilecek kaçma ve duvarlardan atlayarak içeriye usulsüz girişlerin önlenmesi için villanın girişleri, bahçesini ve bahçe duvarlarını gören harekete duyarlı toplam 170 kamera tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı baskında villanın girişinde bulunan dış çevreyi ve bahçeyi gören kameraların girişteki güvenlik odasından 127 ekranla izlemesinin yapıldığını belirledi.

Villanın içinde her odanın, kolidor ve banyoların 24 saat aralıksız olarak kayıt altına alındığı bu kayıtların ise girişteki güvenlik odası dışında bir odada muhafaza edildiği öğrenildi.

VİLLANIN KAÇAK KISIMLARI YIKILACAK

Polis ekipleri, Üsküdar’da 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın Adnan Oktar ve grubu tarafından kullanıldığı sırada ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğü belirlendi. Ekipler yaptığı incelemede villaya ek olarak yeni odalar ve bunları birbirine bağlayan koridorlar yapıldığını tespit etti. Ekipler kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.