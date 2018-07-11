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Adnan Oktar neyle suçlanıyor?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve kedicikler olarak bilinen kişilere operasyon için sonunda düğmeye basıldı. Operasyonda grubun lideri Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar ve sempatizanlarına ilişkin gözaltı kararının yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
Adnan Oktar neyle suçlanıyor?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve kedicikler olarak bilinen kişilere operasyon için sonunda düğmeye basıldı. Operasyonda grubun lideri Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar ve sempatizanlarına ilişkin gözaltı kararının yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildiği öğrenildi. İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan sahibi olduğu A9 TV'ye de yine operasyon gerçekleştirildi.

1999'DA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Polis, daha önce de Adnan Oktar ve kedicikler denilen kızlara yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi, Avusturyalı bir babanın bu yılın ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşındaki kızlarını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesi ve savcılığa başvurmasıydı ve yürütülen operasyondu. 1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Adnan Oktar ile birlikte 75 mensubunu gözaltına alınmıştı.

"ADNAN OKTAR DENGESİ BOZULMUŞ BİR İNSAN"

Adnan Oktar’ın sahibi olduğu A9 TV’de dekolteli kediciklerle yaptığı yayınlar, üstüne üstük o yayınlarda İslamiyet’ten, Kur’an’dan, Allah ve Peygamberden bahsetmesi hem dini cemaatlerden hem de Diyanet’ten büyük tepki topluyordu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın A9 TV'de yaptığı programa tepki gösterdi.  "Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmakta doğru değil öyle bir kanala." diyen Erbaş, Oktar için "Dengesi bozulmuş bir insan." ifadesini kullandı.

Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a son dakika operasyon!

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
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